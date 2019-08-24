دبلوماسي ألماني يعارض عودة روسيا إلى "G7"

اعتبر رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، نوربيرت ريوتغين، أن عودة روسيا إلى مجموعة (G7)، ستكون خطأ، وتعطي إشارة غير صحيحة إلى موسكو.

وقال ريوتغين في حوار مع المحطة الإذاعية "دويتشلاند فونك"، إن "سبب إقصاء روسيا من المجموعة هو انتهاكها للمبادئ الأساسية للتعاون بين الدول"، مضيفا أن ذلك لا يزال مستمرا وإن "عودتها إلى مجموعة (G7) سيعطي إشارة خاطئة إلى موسكو".

وأشار المسؤول البرلماني الألماني إلى أن التصدع في العلاقات بين الدول الغربية يحول دون إصدار بيان بخصوص عودة روسيا إلى تلك المجموعة.

هذا وقد أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، عن تأييده لعودة روسيا إلى مجموعة "الثمانية الكبار" (G8)، التي تحولت إلى (G7) بعد مغادرة موسكو للمجموعة في عام 2014.

وقال ترامب إنه سيؤيد عودة روسيا في حال اقترح أي عضو من مجموعة (G7) استعادة روسيا لعضويتها، مؤكدا أنه من المناسب أكثر "أن تكون روسيا ضمن المجموعة".

المصدر: وكالات