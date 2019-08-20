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ترامب يعلن تأييده لعودة روسيا إلى مجموعة G8

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ترامب يعلن تأييده لعودة روسيا إلى مجموعة G8
Reuters KEVIN LAMARQUE
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأييده لعودة روسيا إلى مجموعة "الثمانية الكبار"، التي تحولت إلى "السبعة الكبار" بعد مغادرتها للمجموعة في عام 2014.

وقال ترامب للصحفيين خلال لقائه الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول احتمال عودة روسيا إلى المجموعة: "أعتقد أنه من المناسب أكثر أن تكون روسيا ضمن المجموعة".

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وأضاف أنه سيؤيد عودة روسيا في حال اقترح أي واحد من أعضاء "السبعة الكبار" استعادة عضوية روسيا في المجموعة.

يذكر أن مشاركة روسيا في المجموعة توقفت في عام 2014، على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا، في شهر مارس من العام نفسه، والذي اعتبرته الدول الغربية غير شرعي وأعلنت فرض عقوبات على روسيا.

المصدر: وكالات

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