"الكابينيت" الإسرائيلي يقر خططا عسكرية لضرب حماس في غزة

كشف تساحي هنغابي وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، عن خطط إسرائيلية لمهاجمة حماس في قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وذكر هنغابي مساء أمس الثلاثاء للإذاعة الإسرائيلية أن الجيش جاهز وعلى استعداد لعملية عسكرية إذا لزم الأمر، وأن "الكابينت" وافق على خطط لمهاجمة حماس.

ونقل الإعلامي الإسرائيلي بالقناة "20" العبرية أمير أفيغاي مساء الثلاثاء عن تغريدة للوزير هنغابي، أن الجيش الإسرائيلي تجهز وبات مستعدا، وأن "الكابينيت" أعد خططا لمهاجمة حماس ووافق عليها.

השר צחי הנגבי ליומן הצהריים על חמאס: "צה"ל ערוך ומוכן. הקבינט עבר על התוכניות ואישר אותן" https://t.co/pp0bOLvGgt — אמיר איבגי 🇮🇱 (@amirivgi) August 20, 2019

وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي، بعد تهديدات مماثلة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ومسؤولين في حكومته، بعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة إذا استمر التوتر في القطاع.



وجاءت آخر التهديدات من رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي صرح من أوكرانيا مؤخرا بإمكانية شن عملية عسكرية قاتلة ضد قطاع غزة إذا لزم الأمر، في وقت تتزايد انتقادات المعارضة الإسرائيلية لتخاذل نتانياهو في التعامل مع قطاع غزة.

المصدر: صحف ومواقع عربية وعبرية