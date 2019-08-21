سمحت السلطات القضائية الإيطالية لسفينة الإنقاذ الإسبانية التابعة لمنظمة "أوبن أرمز" غير الحكومية، بإنزال جميع ركابها فورا في ميناء لامبيدوزا، وتحفظت مؤقتا على السفينة.

إقرأ المزيد

ورست السفينة اليوم الأربعاء، على شواطئ جزيرة لامبيدوزا بعدما أمر المدعي العام لمدينة أغريدجينتو، لويجي باترونادجو، بالإنزال الفوري لكل الركاب الموجودين على متنها، وقال: "أخيرا انتهى الكابوس، وسيحصل الـ83 راكبا على مساعدة طارئة".

وكانت سفينة "أوبن أرمز" ترسو على بعد بضع مئات من الأمتار من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، لكن السلطات لم تسمح لها بالدخول إلى الميناء، واقترحت السلطات الإسبانية يوم الأحد الماضي، دخول السفينة إلى ميناء مدينة الخيسراس، لكن ممثلي الشركة رفضوا الاقتراح، قائلين إن الخيسراس تقع على بعد أكثر من 1500 كيلومتر، برحلة مدتها خمسة أيام، بينما الوضع "طارئ" على متن السفينة.

وقام عدد من الركاب بإلقاء أنفسهم في المياه بعدما علموا باقتراح السلطات الإسبانية، من أجل الوصول إلى الساحل الإيطالي سباحة.

وكانت إسبانيا أعلنت أمس الثلاثاء، أنها سترسل سفينة عسكرية إلى جزيرة لامبيدوزا لنقل المهاجرين غير الشرعيين العالقين منذ 19 يوما على متن السفينة التابعة لمنظمة خيرية بعد رفض إيطاليا استقبالهم.

المصدر: "سبوتنيك"