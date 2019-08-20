إسبانيا ترسل سفينة عسكرية لنقل المهاجرين من سفينة عالقة قبالة إيطاليا

أعلنت إسبانيا اليوم، أنها سترسل سفينة عسكرية إلى جزيرة لامبيدوزا، لنقل المهاجرين غير الشرعيين العالقين منذ 19 يوما على متن سفينة تابعة لمنظمة خيرية بعد رفض إيطاليا استقبالهم.

وذكرت الحكومة الإسبانية، أن "سفينة "أوداز" ستغادر مساء اليوم وستبحر لمدة ثلاثة أيام إلى لامبيدوزا، حيث ستتولى مسؤولية المهاجرين الذين انتشلتهم سفينة "أوبن آرمز".

وفي وقت سابق من اليوم، قفز 10 مهاجرين يائسين من سطح السفينة التي أنقذتهم، وحاولوا العوم والوصول إلى جزيرة لامبيدوزا التي ترسو قبالتها سفينتهم العالقة.

وحذرت المنظمة المالكة للسفينة من أن الوضع "خرج عن السيطرة" بعد أنه رفضت إيطاليا دخول السفينة إلى مرافئها.

وتسعى سفينة "أوبن آرمز" منذ أيام، للحصول على تصريح للرسو، فيما يتزايد الوضع توترا مع الشعور باليأس لدى المهاجرين وعددهم 98 مهاجرا، حيث يتواجد بعضهم على متن السفينة منذ إنقاذهم قبالة ليبيا قبل 19 يوما.

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وعرضت مدريد الأحد الماضي استقبال السفينة في مرفأ ألخثيراس جنوب إسبانيا، إلا أن القائمين على السفينة رفضوا هذا العرض بسبب بعد المسافة والتوتر على متن السفينة.

وأعربت فرنسا من جهتها عن استعدادها لاستقبال 40 شخصا من ركاب "أوبن آرمز"، إذ سمح وزير الداخلية الإيطالي وزعيم اليمين المتطرف ماتيو سالفيني السبت على مضض بإنزال 27 قاصرا من السفينة لكنه ظل على رفضه إنزال بقية المهاجرين.

المصدر: "أ. ف. ب"