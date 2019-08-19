حشرت سارة نتنياهو زوجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوفي موقع محرج في أوكرانيا، ونفضت أصابعها من قطعة صغيرة من الكعك، كان زوجها مدها إليه، وأسقطتها أرضا.

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وكانت فتيات أوكرانيات احتفين برئيس الوزراء الأسرائيلي وعقيله أمام سلم الطائرة وضُيفا قطعة كعك تقليدية، فبادر نتنياهو إلى اقتطاع نتفة وتذوقها، ثم انتزع أخرى ومدها إلى زوجته، وبدورها رمت بها إلى الأرض على الفور، وابتسامة تعلو محياها.

צפו: נתניהו נחת בשדה התעופה באוקראינה והתקבל בחגיגיות. גברים ונשים בלבוש מסורתי נתנו לרה"מ לבצוע חלה כנהוג במקום@ZeevKampic.twitter.com/wYEdRjDz3K — כאן חדשות (@kann_news) August 18, 2019

المصدر: RT