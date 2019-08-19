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ونفضت عقيلة نتنياهو أصابعها من نصيبها من الكعكة الأوكرانية!

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ونفضت عقيلة نتنياهو أصابعها من نصيبها من الكعكة الأوكرانية!
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حشرت سارة نتنياهو زوجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوفي موقع محرج في أوكرانيا، ونفضت أصابعها من قطعة صغيرة من الكعك، كان زوجها مدها إليه، وأسقطتها أرضا.

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وكانت فتيات أوكرانيات احتفين برئيس الوزراء الأسرائيلي وعقيله أمام سلم الطائرة وضُيفا قطعة كعك تقليدية، فبادر نتنياهو إلى اقتطاع نتفة وتذوقها، ثم انتزع أخرى ومدها إلى زوجته، وبدورها رمت بها إلى الأرض على الفور، وابتسامة تعلو محياها.

المصدر: RT

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