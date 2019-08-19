نتنياهو أول زعيم أجنبي يزور أوكرانيا بعد وصول زيلينسكي إلى السلطة

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الأحد إلى أوكرانيا في أول زيارة خارجية يؤديها منذ انتخابات الكنيست التي نظمت في أبريل الماضي.

وهبطت طائرة تقل نتنياهو وقرينته سارة مساء أمس في العاصمة الأوكرانية كييف حيث استقبله عمدة المدينة الملاكم المشهور سابقا فيتالي كليتشكو، إذ من المقرر أن يجري رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم مفاوضات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء فلاديمير غرويسمان، وكلاهما من أصول يهودية.

צפו: נתניהו נחת בשדה התעופה באוקראינה והתקבל בחגיגיות. גברים ונשים בלבוש מסורתי נתנו לרה"מ לבצוע חלה כנהוג במקום@ZeevKampic.twitter.com/wYEdRjDz3K — כאן חדשות (@kann_news) August 18, 2019

وأصبح نتنياهو بذلك أول زعيم أجنبي يزور أوكرانيا منذ تولي زيلينسكي مقاليد الحكم، كما باتت هذه الزيارة التي ستستغرق يومين الأولى لرئيس حكومة إسرائيلي إلى أوكرانيا منذ 1999.

ويعتبر المحللون أن نتنياهو يحاول بهذه الزيارة كسب مزيد من دعم الناخبين من أصول أوكرانية في الانتخابات الجديدة التي ستجرى في إسرائيل في سبتمبر، بسبب فشل رئيس الوزراء في تشكيل ائتلاف حكومي بعد تحقيق حزبه "الليكود" فوزا هشا في انتخابات أبريل.

المصدر: وكالات