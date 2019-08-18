جونسون: وقعنا وثيقة تلغي سريان قوانين الاتحاد الأوروبي في بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن التوقيع على إلغاء سريان قوانين الاتحاد الأوروبي في بلاده، يعني مغادرة الاتحاد بنهاية أكتوبر المقبل.

ونشر جونسون، على حسابه في "تويتر"، صورة للوثيقة التي وقعها وزير "بريكست" البريطاني ستيف باركلي، وهي تنص على إلغاء القوانين التي صدرت عام 1972 باسم قانون منظمة المجتمعات الأوروبية، والتي جعلت بريطانيا عضوا في المنظمة التي صارت فيما بعد الاتحاد الأوروبي.

We are leaving the EU on October 31st. The signing of this document means we will take back control of our laws on Brexit day.https://t.co/l1oQPPjbxRpic.twitter.com/fOs9AG42ht — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 18, 2019

وغرد بوريس جونسون، معلقا: "سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. توقيع الوثيقة، يعني أننا سنستعيد السيطرة على قوانيننا يوم الخروج من الاتحاد الأوروبي".

قبل ذلك قال باركلي، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، بعد التوقيع على الوثيقة: "هذه لحظة تاريخية في استعادة السيطرة على قوانيننا من بروكسل".

وأضاف: "هذه إشارة واضحة لشعب هذا البلد على أنه لا يوجد تراجع، فنحن سنترك الاتحاد الأوروبي كما وعدنا في 31 أكتوبر، مهما كانت الظروف. سننفذ التوجيهات التي تلقيناها عام 2016 (في إشارة إلى الاستفتاء الشعبي الذي أقر الخروج من الاتحاد").

وأشار البيان إلى أن قانون عام 1972 هو الأداة التي ترى أن اللوائح تتدفق إلى قانون المملكة المتحدة مباشرة من الهيئات التشريعية في الاتحاد الأوروبي، فيما يمثل إعلان إلغاء القانون خطوة تاريخية في إعادة سلطات التشريع من بروكسل إلى المملكة المتحدة.

المصدر: وكالة الأناضول