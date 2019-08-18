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"زيارة إلهان ورشيدة".. إسرائيل تنتقد سفيرها لدى واشنطن لعدم تنسيقه مع المركز

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Reuters
ترامب ونتنياهو وعضوا الكونغرس الأمريكي إلهان عمر ورشيدة طليب
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قال وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس إن سفير تل أبيب لدى واشنطن رون ديرمر، وافق على زيارة المشرعتين الأمريكيتين إلهان عمر ورشيدة طليب لإسرائيل دون التشاور مع مسؤولين أرفع منه.

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وذكر كاتس للقناة الـ12 الإسرائيلية، أن السفير أعرب في 19 يوليو عن موقفه الشخصي عندما أعلن موافقة تل أبيب على زيارة المشرعتين الديمقراطيتين في مجلس النواب الأمريكي إسرائيل، مشددا على أن هذا الإعلان جاء دون الموافقة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته.

وتابع أن نتنياهو، مع اقتراب موعد الزيارة، بحثها مع حكومته وقرر منع المشرعتين من دخول إسرائيل.

وفند كاتس تقارير صحيفة تتحدث عن أن قرار الحكومة الإسرائيلية منع المشرعتين من زيارة بلاده جاء تحت ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إن القرار كان إسرائيليا صرفا واتخذ قبل دعوة البيت الأبيض إلى منع المشرعتين من زيارة إسرائيل.

وفي تصريح غير عادي، وجه وزير الخارجية الإسرائيلي انتقادات إلى الولايات المتحدة، قائلا: "لا أعتقد أن أي دولة تحترم نفسها ستسمح بأن يكون هناك أعضاء في الكونغرس يتصرفون بمثل هذه الطريقة القاسية ضد دولة إسرائيل".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

 



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