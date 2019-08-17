وجهت مفتية طليب، جدة المشرعة الأمريكية رشيدة طليب، انتقادات شديدة اللهجة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدوره في الحيلولة دون زيارة حفيدتها إلى الضفة الغربية المحتلة.

وشتمت السيدة المسنة (90) عاما اليوم السبت، وهي جالسة أمام منزلها، ترامب، ردا على تصريحه بأنها المستفيدة الوحيدة من إلغاء زيارة المشرعة الديمقراطية.

وقالت: "ترامب أخبرني أن علي أن أكون سعيدة لأن رشيدة لن تأتي.. فليدمره الله"، حسب وكالة "رويترز".

إقرأ المزيد

وأكد نجل مفتية وعم رشيدة، بسام طليب، أن السيدة المسنة لم تر حفيدتها منذ عام 2006 وكانت تنوي ذبح خروف وطبخ الوجبة المفضلة لحفيدتها احتفالا بوصولها.

وأشار بسام إلى أن رشيدة تعتبر جدتها كأنها والدتها الثانية، وتعتقد أنها تدين لها بنجاحها.

وعلى الرغم من التطورات الأخيرة، لا تزال مفتية تأمل في أن تصل حفيدتها إليها، إذ ذكرت: "يقول لي قلبي إنها ستأتي".

وأصبحت السيدة الفلسطينية المسنة وسط دائرة الاهتمام على خلفية أحداث دراماتيكية، إذ رفضت إسرائيل السماح لحفيدتها رشيدة وزميلتها الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر بزيارة الضفة الغربية المحتلة، وذلك تلبية لنصيحة ترامب الذي قال إنهما "تكرهان إسرائيل وجميع اليهود".

وتراجعت تل أبيب لاحقا جزئيا عن قرارها، إذ سمحت لرشيدة بوصول الضفة الغربية بـ"زيارة إنسانية" للقاء جدتها، غير أن المشرعة رفضت ذلك احتجاجا على "الشروط التعسفية".

المصدر: رويترز