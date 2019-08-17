ما زال صدى الانفجار الذي وقع في حقل للتجارب الصاروخية في شمال روسيا في الثامن من أغسطس يدوّي على الصعيد الإعلامي.

وسائل إعلام غربية وبعدها عربية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، تسابقت عبر عناوين وتعليقات صاروخية في تصوير الحدث، الذي وقع على بعد 100 كم من مدينة أرخانغلسك شمال روسيا على أنه كارثة ترقى إلى تشيرنوبل.

انفجار روسيا نووي أم لا؟ لكل من يريد أن يعرف ماذا حدث في روسيا! حقيقة الانفجار الذي وقع في 8 أغسطس! Posted by RT Arabic on Friday, August 16, 2019

كما ذهبت وكالات ذائعة الصيت إلى تأكيد نظريتها للجمهور عبر بث أخبار مصحوبة بصور لانفجار سابق وقع قبل 3 أيام في حقل للذخيرة في منطقة أتشينسكي بإقليم كراسنويارسك في سيبيريا.

في الفيديو التالي نقدم لكم الصورة كما نعرفها عن هذا الانفجار.

المصدر: RT

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