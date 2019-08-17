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الصورة تسبق الحدث بـ3 أيام.. عندما يكون الإعلام أقوى من النووي

أخبار العالم

الصورة تسبق الحدث بـ3 أيام.. عندما يكون الإعلام أقوى من النووي
Reuters Dmitry Dub
صورة لانفجار وقع في الـ5 من أغسطس في مستودع للذخيرة في سيبيريا
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تداولت وسائل إعلام غربية صورة لانفجار وقع في الخامس من أغسطس في مستودع للذخيرة في سيبيريا، وزعمت أنها لانفجار "نووي حدث في الثامن من الشهر نفسه" على البحر الأبيض شمالي روسيا.

ونشرت وكالة AP الإخبارية صورة تظهر أسرة روسية وهي تنظر لانفجار وقع في مخزن للذخيرة، ووضعت الصورة في رأس خبر يتحدث عن انفجار حدث في موقع روسي لاختبار المحركات النووية، أعلنت عنه روسيا رسميا في 5 أغسطس الجاري، مما أثار موجة من الشائعات والأكاذيب التي تلقفتها أوساط الإعلام الغربي.

الصورة تسبق الحدث بـ3 أيام.. عندما يكون الإعلام أقوى من النووي
RT: AP News

وبعض القراء والمتابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تداولوا الصورة متأثرين بما أشيع عن "الانفجار"، وأكدوا أن الأسرة الروسية التي تبدو على الصورة، كانت "تستمتع" بمشهد "الانفجار النووي" عوضا عن إصابتها بالذعر والفرار إلى الملاجئ، لو كان الانفجار حقيقيا.

الصورة تسبق الحدث بـ3 أيام.. عندما يكون الإعلام أقوى من النووي
RT: Al Jazeera

المصدر: RT

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