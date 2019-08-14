تشاد: مقتل 6 أشخاص في هجوم انتحاري نفذته امرأة

قتل 6 أشخاص في هجوم نفذته في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء امرأة انتحارية غرب تشاد، وفقا لما أفاد به ضابط في الجيش.

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وقال الضابط لوكالة "فرانس برس" إنه "حوالي الساعة الواحدة صباحا، دخلت امرأة انتحارية من "بوكو حرام" إلى إحدى ساحات منطقة تاتافيرومو، أين قامت بتفجير حمولتها من المتفجرات، ما تسبب في مقتل 6 أشخاص، من بينهم عسكري واحد".

وأكدت منظمة غير حكومية محلية، أن الهجوم وقع في ناحية كايغا كينجيرا بإقليم لاك.

المصدر: "لوفيغارو" + وكالات