رويترز: تفجيران بسيارتين مفخختين استهدفا قاعدة عسكرية جنوب الصومال

استهدف اليوم تفجيران بسيارتين مفخختين قاعدة عسكرية في منطقة شابيل السفلى جنوب الصومال، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وأعلنت "حركة الشباب" الصومالية مسؤوليتها عن الهجومين.

ووقع الهجومان في منطقة زراعية بناحية أوديغلي بشابيل السفلى (70 كلم جنوب غربي العاصمة مقديشو).

وأفاد شاهد عيان لوكالة "رويترز" بأن السكان المحليين "سمعوا صوت انفجارين ضخمين وطلقات نارية باتجاه قاعدة عسكرية صومالية"، مضيفا "رأيت العديد من الجنود وهم يفرون من القاعدة العسكرية، ولكن لا يمكنني تحديد عدد القتلى".

المصدر: رويترز