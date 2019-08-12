بولتون ينقل رسالة من ترامب إلى البريطانيين بشأن "بريكست"

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون للمسؤولين البريطانيين، أن الرئيس الأمريكي يريد رؤية خروج بريطاني ناجح من الاتحاد الأوروبي، وهو ما ستدعمه واشنطن باتفاقية تجارة حرة.

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ولفتت "رويترز" إلى أن بولتون الموجود في لندن في زيارة تستمر يومين، يجري محادثات مع المسؤولين البريطانيين بشأن تحسين العلاقات الأمريكية البريطانية مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد توتر شهدته العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلف جونسون تيريزا ماي.

وأشارت "رويترز" إلى أن الرسالة الرئيسية التي نقلها بولتون إلى البريطانيين، هي أن الولايات المتحدة ستساعد في تخفيف وطأة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاقية تجارة حرة يتم التفاوض بشأنها بين الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية روبرت لايتيزر ونظيره البريطاني ليز تروس، ناقلة عن مسؤول كبير في إدارة ترامب قوله إن "رسالة بولتون تفيد بأن الرئيس الأمريكي يريد أن يرى خروجا بريطانيا ناجحا من الاتحاد الأوروبي وأن صفقة تجارية من شأنها أن تساعد بريطانيا".

وتستعد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، مع أو بدون اتفاق، ويتوقع العديد من الدبلوماسيين أن تصبح لندن معتمدة بشكل متزايد على الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"