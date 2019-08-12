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خطة أسترالية لإنفاق 3 مليارات دولار لتحسين قدرات الجيش في الهادئ

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خطة أسترالية لإنفاق 3 مليارات دولار لتحسين قدرات الجيش في الهادئ
Reuters
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون
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تنفق أستراليا 500 مليون دولار أسترالي (340 مليون دولار) لتحسين قدرات قواتها الخاصة في أول مرحلة من خطة تبلغ تكلفتها 3 مليارات دولار وتستمر 20 عاما.

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وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للصحفيين في قاعدة هولوورثي التابعة للجيش في سيدني اليوم الاثنين: "من مصلحة أستراليا أن تكون منطقة المحيط الهندي الهادئ مستقلة وذات سيادة حيث يمكن لكل دول هذا الجزء من العالم التحرك بحرية وفقا لسيادة القانون ويمكن لكل من هذه الدول متابعة مصلحتها".

ويأتي هذا الإنفاق بعد وقوع بعض من الحوادث الأمنية البارزة في سيدني وملبورن في السنوات الأخيرة ومع سعي أستراليا للقيام بدور أبرز في المحيط الهادئ الذي تسعى الصين لزيادة نفوذها فيه.

وأعلنت أستراليا الشهر الماضي أنها ستنشئ وحدة عسكرية جديدة لتدريب ومساعدة حلفائها في المحيط الهادئ.

وأشارت الحكومة إلى أن إنفاق أستراليا على الدفاع سيصل إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2021 .

(الدولار= 1.4732 دولار أسترالي)

المصدر: رويترز

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