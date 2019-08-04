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أستراليا: ندرس بجدية طلب واشنطن التحاقنا بتحالف تأمين الملاحة في الخليج

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أستراليا: ندرس بجدية طلب واشنطن التحاقنا بتحالف تأمين الملاحة في الخليج
Reuters Jonathan Ernst
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أعلنت وزيرة خارجية أستراليا ليندا رينولدز أن حكومة بلادها تدرس بجدية طلب الولايات المتحدة انضمام أستراليا لتحالف دولي مزمع في الخليج لحماية السفن من إيران.

وأعربت رينولدز بعد المشاورات الأمنية السنوية بين وزراء خارجية ودفاع أستراليا والولايات المتحدة عن قلق كانبرا البالغ من التوترات المتصاعدة في المنطقة، ودانت بشدة حوادث استهداف الملاحة في الخليج.

وأشارت إلى أن الطلب الأمريكي "مركّب" والقرار النهائي بشأنه لم يتخذ بعد، مؤكدة أن الحكومة الأسترالية ستتخذ هذا القرار انطلاقا من مصالحها السيادية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في كلمة افتتاحية بمستهل المشاورات الوزارية، عن أمل واشنطن في أن تكون أستراليا شريكا للولايات المتحدة في مواجهة أكبر التحديات في مجال السياسة الخارجية، وجهود "إعادة الاستقرار" في سوريا و"الحفاظ على أفغانستان خالية من الإرهاب" و"مواجهة هجمات إيران غير المبررة على الملاحة الدولية في مضيق هرمز".

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كما ذكر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن خطة عملية "سنتينل" في الخليج تهدف إلى حماية حرية الملاحة والتجارة والتصدي لـ"أي خطوات استفزازية من شأنها أن تؤدي إلى سوء تفاهم أو سوء تقدير يهدد بالنزاع".

المصدر: "غارديان"

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