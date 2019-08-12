بعد أزمة الفيديوهات الفاضحة.. شيماء الحاج تعود إلى الأضواء بفيديو جديد

عادت الفنانة المصرية شيماء الحاج للظهور من جديد بعد الإفراج عنها في قضية الفيديوهات الفاضحة.

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وقالت شيماء أمس الأحد في فيديو على صفحتها في تطبيق "إنستغرام": "أدام الله لكم الأعياد دهورا وألبسكم من تقواه نورا، كل سنة وأنتم بألف خير وعيد مبارك علينا جميعا، شيماء الحاج".

وكانت محامية شيماء الحاج ومنى فاروق المتهمتين بقضية الفيديوهات الفاضحة، كشفت في وقت سابق أنهما قاما بسداد قيمة الكفالة التي أقرها القاضي والمقررة بـ100 ألف جنيه لكل منهما في القضية.

وعادت منى إلى الأضواء أيضا، بعد نشر الفنان المصري محمود فارس، يوم الجمعة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة جمعته مع منى في كواليس أحد الأفلام الجديدة التي يبدو أنها تشارك فيه.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة المصرية أمرت بحبس الفنانتين على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي، قيل إنه مع المخرج خالد يوسف.

المصدر: وكالات