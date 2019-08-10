 
مباشر

بعد أزمة الفيديوهات الفاضحة.. منى فاروق تعود للأضواء مجددا (صورة)

الثقافة والفن

بعد أزمة الفيديوهات الفاضحة.. منى فاروق تعود للأضواء مجددا (صورة)
منى فاروق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8qy

عادت الفنانة المصرية، منى فاروق، إلى الأضواء مجددا بعد أزمتها الأخيرة مع الفيديوهات الفاضحة التي هزت حينها الوسط الفني في مصر.

إقرأ المزيد
"بعد حظر النشر".. تطورات جديدة بخصوص المتهمات في قضية "فيديوهات خالد يوسف" بمصر

ونشر الفنان المصري، محمود فارس، أمس الجمعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة جمعته مع منى في كواليس أحد الأفلام الجديدة التي يبدو أنها تشارك فيه.

وعلق فارس على الصورة قائلا: "حمد لله على السلامة.. انتظروا فيلمنا الجديد.. جبر خاطر مع منى فاروق"، في إشارة إلى تجاوزها أزمة الفيديوهات التي أبعدتها عن الأضواء، وجعلتها تحبس لمدة قصيرة في أحد السجون المصرية.

وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، قد أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"لأخذ العبرة".. اقتراح غريب من برلماني عراقي حول صورة صدام حسين