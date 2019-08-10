بعد أزمة الفيديوهات الفاضحة.. منى فاروق تعود للأضواء مجددا (صورة)

عادت الفنانة المصرية، منى فاروق، إلى الأضواء مجددا بعد أزمتها الأخيرة مع الفيديوهات الفاضحة التي هزت حينها الوسط الفني في مصر.

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ونشر الفنان المصري، محمود فارس، أمس الجمعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة جمعته مع منى في كواليس أحد الأفلام الجديدة التي يبدو أنها تشارك فيه.

وعلق فارس على الصورة قائلا: "حمد لله على السلامة.. انتظروا فيلمنا الجديد.. جبر خاطر مع منى فاروق"، في إشارة إلى تجاوزها أزمة الفيديوهات التي أبعدتها عن الأضواء، وجعلتها تحبس لمدة قصيرة في أحد السجون المصرية.

وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، قد أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف.

المصدر: وكالات