"بعد حظر النشر".. تطورات جديدة بخصوص المتهمات في قضية "فيديوهات خالد يوسف" بمصر

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل الفنانتين المصريتين منى فاروق، وشيما الحاج، على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

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وجاء الحكم بعد حظر النشر في القضية، التي تضمنت ظهور المتهمتين في فيديو إباحي مع المخرج الفني والبرلماني المصري خالد يوسف.

وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، قد أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف.

وألقت قوات الأمن المصرية، القبض على المتهمتين بعد انتشار مقاطع فيديو وصور إباحية، في حين لم يوجه أي اتهام رسمي حتى الآن للمخرج خالد يوسف، بالرغم من حديثه أكثر من مرة عن القضية، وأقوال بعض المتهمات بزواجهن العرفي منه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية