إصابة شخص واحد على الأقل في إطلاق نار بأحد مساجد العاصمة النرويجية أوسلو

أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، مساء اليوم السبت، بأن شخصا واحدا على الأقل أصيب في إطلاق نار بأحد مساجد العاصمة النرويجية أوسلو.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن موقع "Dagbladet" النرويجي، أن الشرطة اعتقلت شخصا، ولم تكشف عن هويته.

كما لم يكشف الموقع النرويجي عن مدى خطورة الإصابة التي لحقت بالضحية، الذي كان متواجدا بـ"مركز النور الإسلامي".

ونقل الموقع عن شهود عيان أن منفذ الهجوم شخص أبيض يرتدي قبعة.

إلى ذلك، نشرت الشرطة في أوسلو تغريدة على موقع "تويتر" أشارت فيها إلى حادثة إطلاق النار، مؤكدة اعتقالها المشتبه به في تنفيذ الهجوم.

#Bærum. Ringeriksveien. al-Noor Islamic senter. Det har vært en skyteepisode inne i moskeen. En person er skutt. Ukjent skadeomfang på denne. En gjerningsperson er pågrepet. Politiet jobber på stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 10 августа 2019 г.

White person in helmet & uniform shot a person in a Norway mosque. These are the pictures the Mirror used



The first had "One person has been shot at the al-Noor Islamic Centre, according to reports"



The second had "One person has been arrested, police in Oslo said"



Very. Odd.. pic.twitter.com/ytxHKp9fOG — Ⓑest Ⓑojo Ⓒhat (@BBCPropaganda) 10 августа 2019 г.

المصدر: RT