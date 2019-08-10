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إصابة شخص واحد على الأقل في إطلاق نار بأحد مساجد العاصمة النرويجية أوسلو

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إصابة شخص واحد على الأقل في إطلاق نار بأحد مساجد العاصمة النرويجية أوسلو
Reuters
شرطة في النرويج - أرشيف -
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أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، مساء اليوم السبت، بأن شخصا واحدا على الأقل أصيب في إطلاق نار بأحد مساجد العاصمة النرويجية أوسلو.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن موقع "Dagbladet" النرويجي، أن الشرطة اعتقلت شخصا، ولم تكشف عن هويته.

كما لم يكشف الموقع النرويجي عن مدى خطورة الإصابة التي لحقت بالضحية، الذي كان متواجدا بـ"مركز النور الإسلامي".

ونقل الموقع عن شهود عيان أن منفذ الهجوم شخص أبيض يرتدي قبعة.

إلى ذلك، نشرت الشرطة في أوسلو تغريدة على موقع "تويتر" أشارت فيها إلى حادثة إطلاق النار، مؤكدة اعتقالها المشتبه به في تنفيذ الهجوم.

المصدر: RT

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