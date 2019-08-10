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ترامب: كيم يتعهد بوقف التجارب الصاروخية بعد انتهاء تدريبات مشتركة بين واشنطن وسيئول

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ترامب: كيم يتعهد بوقف التجارب الصاروخية بعد انتهاء تدريبات مشتركة بين واشنطن وسيئول
Reuters
الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، تعهد في رسالة بعثها إليه، بوقف التجارب الصاروخية بعد انتهاء تدريبات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسيئول.

وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، كشف ترامب، اليوم السبت، أن كيم اشتكى من "تدريبات مضحكة ومكلفة"، وأعرب عن رغبته في لقاء (معه) وبدء مفاوضات فور انتهاء التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

المصدر: رويترز

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