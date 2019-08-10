ترامب: كيم يتعهد بوقف التجارب الصاروخية بعد انتهاء تدريبات مشتركة بين واشنطن وسيئول

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، تعهد في رسالة بعثها إليه، بوقف التجارب الصاروخية بعد انتهاء تدريبات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسيئول.

In a letter to me sent by Kim Jong Un, he stated, very nicely, that he would like to meet and start negotiations as soon as the joint U.S./South Korea joint exercise are over. It was a long letter, much of it complaining about the ridiculous and expensive exercises. It was..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٠ أغسطس ٢٠١٩

وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، كشف ترامب، اليوم السبت، أن كيم اشتكى من "تدريبات مضحكة ومكلفة"، وأعرب عن رغبته في لقاء (معه) وبدء مفاوضات فور انتهاء التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

المصدر: رويترز