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الأمم المتحدة تكشف عن احتياطات "داعش" المالية

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الأمم المتحدة تكشف عن احتياطات
Reuters Khalil Ashawi
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كشفت الأمم المتحدة عن حجم ثروة تنظيم "داعش" الإرهابي، لافتة إلى إمكان أن يوجه التنظيم هذه الأموال لدعم "أعمال إرهابية" داخل العراق وسوريا وغيرهما.

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وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن تنظيم "داعش" يمتلك مبالغ تصل إلى 300 مليون دولار، بقيت معه بعد زوال "الخلافة" في العراق وسوريا.

وذكر غوتيريش في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن أمس الاثنين حول التهديد الذي يمثله التنظيم، أن انخفاض وتيرة الهجمات التي يشنها "قد يكون مؤقتا".

وأعرب عن ثقته بقدرة التنظيم على توجيه هذه الأموال لدعم أعمال إرهابية داخل العراق وسوريا وخارجهما عبر شركات غير رسمية لتحويل الأموال، وتمتعه بالاكتفاء الذاتي المالي عبر شبكة من المؤيدين والجماعات التابعة له في أماكن أخرى بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

المصدر: "رويترز"

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