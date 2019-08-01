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واشنطن: حوالي 15 ألفا من "داعش" ما زالوا طلقاء في سوريا والعراق

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واشنطن: حوالي 15 ألفا من
Sputnik
مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا جيمس جيفري
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قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بسوريا جيمس جيفري، إن واشنطن تعتقد بأن حوالي 15 ألف عنصر من "داعش"، لا يزالون أحرارا في سوريا والعراق.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي للصحفيين: "أما بخصوص عدد عناصر "داعش" في العراق وسوريا، فيمكنني القول إنه وفقا للتقديرات، يبلغ حوالي 15 ألف شخص".

ووفقا له، يواصل هؤلاء المسلحون التحرك في منطقة جنوب الفرات، على الرغم من أن الوضع عموما في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة قوات "قسد" المتحالفة مع الولايات المتحدة.

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وقال جيفري، إن حوالي 10 آلاف من مسلحي "داعش" يقبعون حاليا الراهن في معسكرات اعتقال تابعة لقوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية.

وأشار المبعوث الأمريكي، إلى أن "قسد"  تحتجز ما يصل إلى 70 ألفا من أفراد عائلات مسلحي "داعش".

المصدر: نوفوستي

 

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