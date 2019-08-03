أردوغان يضع حجر الأساس لأول كنيسة للسريان الأرثوذوكس في تركيا

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، في مراسم وضع حجر الأساس لكنيسة السريان الأرثوذوكس "مور أفرم السريانية القديمة" بمنطقة يشيل كوي في اسطنبول.

وقال أردوغان في كلمته أثناء المراسم، إن "الكنيسة تعد ثراء جديدا يضاف إلى ثراء اسطنبول"، موضحا أن بناء الكنيسة سينتهي في غضون عام ونصف العام، أو عامين على أبعد تقدير.

وشدد أردوغان على أن الدولة التركية ترى كافة أبنائها مواطنين من الدرجة الأولى، وأنها ومنذ ألف عام، تعد مركزا للتنوع الديني والعرقي والثقافي، وضمير الإنسانية.

#أردوغان يضع حجر أساس أول كنيسة للسريان الأرثوذوكس بإسطنبول

كنيسة مور أفرم السريانية القديمة" أول كنيسة تبنى من الصفر في تاريخ الجمهورية التركيةhttps://t.co/VmltOAIUNipic.twitter.com/1oeo9wwkvH — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 3, 2019

وشدد أردوغان على أن الدولة التركية لم تميز بين مواطن وآخر في خدماتها لأبنائها، قائلا: "لا شك أن السريان وهم من أقدم شعوب منطقتنا لديهم الحق في الحصول على هذه الخدمات".

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و"كنيسة مور أفرم السريانية القديمة"، أول كنيسة تبنى من الصفر، منذ تأسيس الجمهورية التركية قبل نحو قرن، وتشيد بجانب المقبرة الكاثوليكية القديمة في يشيل كوي، وبالتحديد في القسم غير المستخدم من المقبرة.

ويقدر عدد السريان في اسطنبول بنحو 18 ألف شخص، يقطن غالبيهم في المنطقة بالشق الأوروبي من اسطنبول.

المصدر: الأناضول