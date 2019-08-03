بالفيديو والصور.. القوات البرية الصينية تستعرض قوتها النارية في افتتاح "الألعاب العسكرية الدولية"

انطلقت "الألعاب العسكرية الدولية" (ARMY-2019 china) في ميدان التدريب التابع للجيش الصيني НОАК في مدينة كورلا، بالتوازي مع انطلاقها في عدد من الدول من بينها روسيا.

وفي نهاية حفل الانطلاق، أجرت القوات البرية التابعة للجيش الصيني عرضا ديناميكيا واسع النطاق للأسلحة والمعدات العسكرية.

وخلال المراحل الثلاث من العرض العسكري، تم إجراء ثلاثة مشاهد من توجيه ضربات نارية ومدفعية من راجمات الصواريخ "PHL81"، وضرب أهداف جوية بصواريخ مضادة للطائرات من طراز "QW-2".

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بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض عملية إطلاق النار من مركبات القتال البرية من طراز "04A" ضد أهداف برية تحاكي قوات لعدو مفترض، وكذلك تدمير دبابات معادية بصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

وقد أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق من يوم السبت، انطلاق الألعاب العسكرية الدولية في دورتها السنوية الخامسة، وذلك في حقل "ألابينو" التدريبي في ضواحي موسكو.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإنه سيشارك في "الألعاب العسكرية" لهذا العام 221 فريقا، من 39 بلدا ستخوض المسابقات في أكثر من 30 مجالا من المهارات العسكرية الجوية والبرية والبحرية، وذلك على أراضي 10 دول اعتبارا من الـ3 من الشهر الجاري وحتى الـ17 منه.

armygames2019.mil.ru

armygames2019.mil.ru

armygames2019.mil.ru

armygames2019.mil.ru

armygames2019.mil.ru

armygames2019.mil.ru

armygames2019.mil.ru

armygames2019.mil.ru

armygames2019.mil.ru

armygames2019.mil.ru

armygames2019.mil.ru

armygames2019.mil.ru

armygames2019.mil.ru

armygames2019.mil.ru

المصدر: وكالات