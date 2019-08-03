انطلاق "الألعاب العسكرية الدولية" في ضواحي موسكو

انطلقت في روسيا اليوم الألعاب العسكرية الدولية في دورتها السنوية الخامسة منذ 2015، وذلك في حقل "ألابينو" التدريبي في ضواحي موسكو، وسط زيادة ملحوظة في عدد الدول والجيوش المشاركة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه سيشارك في "الألعاب العسكرية" لهذا العام 221 فريقا، من 37 بلدا ستخوض المسابقات في أكثر من 30 مجالا من المهارات العسكرية الجوية والبرية والبحرية، وذلك على أراضي 10 دول اعتبارا من الـ3 من الشهر الجاري وحتى الـ17 منه.

وبين الأحداث اللافتة في مسابقات هذا العام، مشاركة طواقم دبابات نسوية على قدم المساواة من حيث القدرة على التحمل والشجاعة مع خمسة آلاف عسكري سيخوضون المنافسات.

المصدر: وكالات