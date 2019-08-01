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الحرس الثوري: في حال ارتكبت واشنطن أي خطأ ضد إيران ستكون في مواجهة قوات المقاومة في كل المنطقة

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الحرس الثوري: في حال ارتكبت واشنطن أي خطأ ضد إيران ستكون في مواجهة قوات المقاومة في كل المنطقة
Reuters Stringer Iran
مجموعة من الحرس الثوري الإيراني - أرشيف
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قال النائب السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني يد الله جواني إنه في "حال ارتكبت واشنطن أي خطأ ضد إيران ستكون في مواجهة قوات المقاومة في كل المنطقة".

وأكد جواني أن طهران "أبلغت واشنطن وتل أبيب بأن أي عدوان على إيران، سيواجه محور المقاومة من شرق المتوسط إلى البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن".

ولفت إلى أنه "لن يكون هناك أي تحالف بحري أمريكي في الخليج ودول المنطقة، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية هي الضامن لأمن الخليج".

يتبع..

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