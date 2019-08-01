برلين تدعو موسكو وواشنطن لتمديد معاهدة "ستارت الجديدة"

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لضرورة تمديد روسيا والولايات المتحدة معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت الجديدة" التي ينتهي سريانها في فبراير 2021.

وكتب ماس في مقال على موقع مجموعة Madsack الإعلامية الألمانية اليوم الخميس: "ندعو موسكو وواشنطن اليوم للتمسك بتمديد المعاهدة. هذا سيتيح فسحة من الوقت لتعديل المعاهدة وفقا للسياق الجديد، وسيمثل إشارة هامة من أجل ضمان الأمن في وقتنا المحفوف بالمخاطر".

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وشدد ماس على ضرورة خوض "حوار منتظم حول الأمن الأوروبي بين الولايات المتحدة وروسيا كما بين الأوروبيين أنفسهم".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رجّح مستشار الأمن القومي الأمريكي حون بولتون عدم تمديد "ستارت الجديدة" بسبب "عيوبها".

من جهتها تؤيد روسيا تمديد المعاهدة، معتبرة أن التصريحات الأمريكية باحتمال عدم حصول ذلك، تمثل عنصرا مخلا للتوازن في المفاوضات الجارية بين موسكو وواشنطن بشأن تحقيق الاستقرار الاستراتيجي.

وتعتبر معاهدة "ستارت الجديدة"، امتدادا لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-1" الموقعة في 30 يونيو 1991 في موسكو، وتبنتها روسيا والولايات المتحدة في 8 أبريل 2010 في براغ، لتحل محل المعاهدة القديمة التي انتهت في ديسمبر 2009.

ودخلت "ستارت الجديدة" حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011، ومدتها 10 سنوات قابلة للتمديد لمدة 5 سنوات أخرى بتوافق الطرفين.

المصدر: وكالات