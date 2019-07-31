استئناف المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة

أعلنت المعارضة الفنزويلية عن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في جزيرة باربادوس.

وكتب العضو في وفد المعارضة، النائب في الجمعية الوطنية الفنزويلية، ستالين غونزاليز، في حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أطلقنا جولة جديدة من اللقاءات في إطار (آلية أوسلو). ونصر عن إيجاد حل دستوري (للأزمة) سينهي معاناة الشعب الفنزويلي".

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وأشار البرلماني المعارض إلى أن هناك حاجة "لنتائج محددة" لهذه الجولة.

يذكر أن العاصمة النرويجية أوسلو استضافت، في مايو الماضي، جولتين من المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة بوساطة النرويج.

كما جرت في 8 يوليو الجاري، مفاوضات بين الحكومة والمعارضة في جزيرة باربادوس.

وأعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن المفاوضات كانت إيجابية ولم يستبعد التوصل إلى بعض الاتفاقات في ختامها.

المصدر: تاس