لافروف: سنؤيد أي اتفاق بين سلطات فنزويلا ومعارضتها ويجب حل الأزمة دون إملاءات خارجية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تؤيد عملية أوسلو التفاوضية بين سلطات فنزويلا ومعارضتها، لافتا إلى أن موسكو ستدعم أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان.

وقال لافروف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة عقب اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، في ريو دي جانيرو البرازيلية: "نسمع ونريد أن نسمع أصوات كل الأطراف المهتمة بالتسوية السلمية لأي قضية، بما في ذلك الفنزويلية. وأكدنا دعمنا لما يسمى بعملية أوسلو، التي انطلقت بمبادرة من الوسطاء النرويجيين بين ممثلي حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، والمعارضة التي يقودها خوان غوايدو، وهذه الاتصالات مستمرة الآن في المنطقة وبالتحديد في باربادوس".

وأضاف لافروف أن تعليقات الأطراف تشير إلى أن هذه العملية واعدة، موضحا: "عملية أوسلو جارية بمشاركة القوى الأساسية، وسنؤيد كل الاتفاقات التي ستتمكن من التوصل إليها".

كما شدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة أن يتم حل الأزمة الفنزويلية من قبل الفنزويليين أنفسهم دون أي تدخلات وإملاءات من الخارج.

المصدر: وكالات