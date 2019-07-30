اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن إيران لم تربح حربا على الإطلاق، لكنها لم تخسر أي مفاوضات.

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وكتب ترامب على حسابه في "تويتر": "تذكروا فقط، أن إيران لم تربح الحرب بتاتا، لكنها لم تخسر مفاوضات".

....She loves our Military and our Vets and protects our Second Amendment. Cindy has my Full and Total Endorsement! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2019 г.

وأعربت الإدارة الأمريكية مرارا عن رغبتها في التفاوض مع السلطات الإيرانية، الأمر الذي لم تخفيه طهران أيضا، إذ عبر الرئيس الإيراني حسن روحاني في الـ 24 من الشهر الجاري، عن استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران لم ولن تضيع فرصة التفاوض مع واشنطن.

وتصاعدت التوترات في الخليج، لاسيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما وجهت واشنطن أصابع الاتهام إلى طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ناقلات نفط في شهري مايو، ويونيو الماضيين، وهو ما تنفيه طهران.

المصدر: RT