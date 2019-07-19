واشنطن: إيران تبعث بإشارات بشأن جهوزيتها للتفاوض معنا

قالت واشنطن إن السلطات الإيرانية بدأت ببعث إشارات حول استعدادها للتفاوض مع الإدارة الأمريكية من أجل معالجة القضايا الحساسة في العلاقات بين والولايات المتحدة وإيران.

وجاء ذلك، على لسان سيغال ماندلكر، نائبة وزير المالية الأمريكي، خلال حديثها أمام المنتدى الأمني السنوي الذي ينظمه معهد أسبن، بولاية كولورادو الأمريكية.

وقالت ماندلكر المشرفة على شؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية في وزارتها: "بالطبع، بدأنا نلاحظ أن الإيرانيين يعطون إشارات حول استعدادهم للجلوس على طاولة المفاوضات، أما مسألة ما إذا كانت هذه الإشارات صحيحة، فلا تزال مفتوحة".

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في الوقت ذاته، أكدت نائبة وزارة المالية الأمريكية أن القيادة الأمريكية مستعدة للتفاوض مع قادة إيران، قائلة: "الرئيس (دونالد) ترامب ووزير خارجيته (مايك) بومبو، صرحا مرارا بأنهما منفتحان للمفاوضات، وبأنهما يرغبان في التوصل إلى اتفاق أفضل بكثير من (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وبأنهما على استعداد للجلوس (إلى طاولة المفاوضات مع الإيرانيين) في أي وقت".

المصدر: تاس