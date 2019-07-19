 
مباشر
عاجل
الشركة البريطانية المشغلة لناقلة النفط "مسدار" تؤكد مواصلة إبحارها بعد الإفراج عنها

واشنطن: إيران تبعث بإشارات بشأن جهوزيتها للتفاوض معنا

أخبار العالم

واشنطن: إيران تبعث بإشارات بشأن جهوزيتها للتفاوض معنا
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5bc

قالت واشنطن إن السلطات الإيرانية بدأت ببعث إشارات حول استعدادها للتفاوض مع الإدارة الأمريكية من أجل معالجة القضايا الحساسة في العلاقات بين والولايات المتحدة وإيران.

وجاء ذلك، على لسان سيغال ماندلكر، نائبة وزير المالية الأمريكي، خلال حديثها أمام المنتدى الأمني السنوي الذي ينظمه معهد أسبن، بولاية كولورادو الأمريكية.

وقالت ماندلكر المشرفة على شؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية في وزارتها: "بالطبع، بدأنا نلاحظ أن الإيرانيين يعطون إشارات حول استعدادهم للجلوس على طاولة المفاوضات، أما مسألة ما إذا كانت هذه الإشارات صحيحة، فلا تزال مفتوحة".

إقرأ المزيد
الحرس: قد نحوّل استراتيجتنا إلى الهجوم
الحرس: قد نحوّل استراتيجتنا إلى الهجوم

في الوقت ذاته، أكدت نائبة وزارة المالية الأمريكية أن القيادة الأمريكية مستعدة للتفاوض مع قادة إيران، قائلة: "الرئيس (دونالد) ترامب ووزير خارجيته (مايك) بومبو، صرحا مرارا بأنهما منفتحان للمفاوضات، وبأنهما يرغبان في التوصل إلى اتفاق أفضل بكثير من (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وبأنهما على استعداد للجلوس (إلى طاولة المفاوضات مع الإيرانيين) في أي وقت".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا