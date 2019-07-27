دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قيام السلطات البحرينية بإعدام معارضين، مؤكدا أن تصعيد الممارسات الأمنية لن يساعد على حل الأزمة في البحرين.

وقال موسوي في تصريح مساء السبت، إن "الخطوة الطائفية التي أقدمت عليها سلطات البحرين أثبتت أنها بدلا من اختيار طريق العقلانية والعمل لحل الأزمة التي اختلقتها هي نفسها، عبر المصالحة مع الشعب، ما زالت تصر على سياستها الخاطئة في قمع المعارضين".

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وأفاد المتحدث باسم الخارجية بأن التقارير الواردة تفيد بانتزاع الاعترافات بالإكراه وتحت التعذيب والمحاكمات غير العادلة للمنفذ فيهم حكم الإعدام.

وأضاف أن تصعيد الممارسات الأمنية لن يساعد بحل الأزمة في المنامة.

وأشار موسوي إلى وثائق وسوابق السلطة البحرينية في استخدام الجماعات المتطرفة وعناصر "القاعدة" لاغتيال الشخصيات المعارضة لها، مبينا أن إعدام المعارضين بمختلف الذرائع هو استمرار لنفس النهج السابق، مع فارق أن السلطة هذه المرة تولت هي نفسها سياسة القضاء على المعارضين بدلا عن القيام بذلك عبر التعاون مع الجماعات الإرهابية، بحسبما جاء على لسانه.

ونفذت النيابة العامة البحرينية، صباح اليوم السبت، حكم الإعدام بحق 3 مدانين في قضايا "متعلقة بالإرهاب" وقتل إمام مسجد.

المصدر: وكالة "إرنا"