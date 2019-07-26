ماكرون يدعو جونسون لزيارة فرنسا

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الخميس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، ودعاه لزيارة فرنسا "في الأسابيع القليلة المقبلة".

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وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "هنأ جونسون على تعيينه" خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه من الجنوب حيث يمضي عطلة، و"عبر عن ارتياحه لتعاونهما حول القضايا الثنائية الأوروبية والدولية".

وأوضح أن ماكرون وجونسون اتفقا على البحث في مسألة "بريكست" في الأسابيع المقبلة "في إطار احترام شروط الاتحاد الأوروبي".

ويفترض أن يزور رئيس الوزراء البريطاني الجديد فرنسا بعد شهر للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستعقد من 24 إلى 26 أغسطس في بياريتز.

وفي وقت سابق، أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مجددا لجونسون، أن اتفاق الانفصال الذي تم التوصل إليه مع المملكة المتحدة هو النص الوحيد الممكن للاتحاد الأوروبي، وإن اعتبره جونسون "غير مقبول".

المصدر: أ ف ب