باريس توجه رسالة لجونسون

قالت وزيرة فرنسية إن بلادها مستعدة للعمل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لكن باريس وعواصم أوروبية أخرى لن تعيد التفاوض بشأن شروط اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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وأوضحت وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية أميلي دي مونشالان، اليوم الجمعة أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري محادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد مع جونسون في فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت إلى أنه من غير الوارد إعادة التفاوض على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، لكن الجانبين لا يزال لديهما الكثير لمناقشته.

وقالت دي مونشالان: "ما يتعين التفاوض عليه هو العلاقة المستقبلية.. علينا خلق علاقة عمل وعدم الدخول في ألاعيب واستفزازات"، وأضافت للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي "نريد أن نعمل معه".

ولدى دخوله مقر إقامته الرسمي في داوننج ستريت يوم الأربعاء، تعهد جونسون بالتفاوض على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، وهدد بأنه إذا رفض التكتل ذلك فستخرج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر بدون اتفاق.

المصدر: رويترز