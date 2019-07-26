طهران ستبدأ بإنشاء محطة نووية ثانية في "بوشهر" خلال أسبوعين

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي اليوم الجمعة، أن طهران ستبدأ بإنشاء محطة نووية ثانية في "بوشهر" في غضون أسبوعين.

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ولفت صالحي إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء محطة "بوشهر" الثانية في غضون 6 سنوات، والثالثة في غضون 8 سنوات.

وكشف صالحي أن إنشاء مفاعل "أراك" يسير بسرعة، بعدما كان يتم ببطء في الفترة السابقة، لافتا إلى أن إنشاء المفاعل يتم بالتعاون مع بريطانيا والصين، وطهران راضية عن هذا التعاون.

وتحدث صالحي حول الإجراءات التي اتخذت لإعادة تصميم مفاعل "أراك" قائلا إنه "تم الانتهاء من تصميم الجوانب المختلفة لتحديث المفاعل، بما في ذلك التصاميم المفهومية والتفصيلية والجزئية والخرائط"، لافتا إلى أنه "حاليا يتم إعداد طلب توريد المعدات من خلال تحديد أبعادها".

المصدر: RT+"مهر"