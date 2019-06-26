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موسكو تدرس تعزيز إجراءات أمن خبرائها في محطة بوشهر الإيرانية

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موسكو تدرس تعزيز إجراءات أمن خبرائها في محطة بوشهر الإيرانية
Reuters Raheb Homavandi
محطة بوشهر الكهرذرية الإيرانية (صورة أرشيفية)
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أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تدرس إمكانية تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية الخبراء الروس العاملين في محطة بوشهر الكهرذرية الإيرانية، وذلك على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في حديث لوكالة "نوفوستي" ردا على سؤال: "طبعا، هذه المسألة يجري النظر فيها، وهي بلا شك في دائرة اهتمام المعنيين بالأمر"، لكنه امتنع عن كشف تفاصيل الإجراءات التي يتم اتخاذها.

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وأضاف أن "كل المشاكل التي نواجهها، بما في ذلك في هذا المجال، لم تكن لتحصل لو مارست الولايات المتحدة سياسة أكثر مسؤولية، فهنا يكمن أصل كل المضاعفات الأخيرة".

وتشهد منطقة الخليج تصعيدا سياسيا وأمنيا متزايدا، على خلفية تفاقم الخلافات بين واشنطن وطهران، شمل في الفترة الأخيرة استهداف ناقلات نفط وإسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية وفرض عقوبات أمريكية جديدة على الجمهورية الإسلامية.

المصدر: "نوفوستي"

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