مدير مكتب خامنئي: بريطانيا أرسلت وسيطا إلى طهران للإفراج عن ناقلتها

صرح محمد محمدي كلبايكاني، مدير مكتب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، أن بريطانيا أرسلت وسطاء إلى إيران للإفراج عن ناقلتها المحتجزة.

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ونقلت وكالة "تسنيم" عن كلبايكاني قوله اليوم الأربعاء، إن الحرس الثوري الإيراني "مرغ رأس لندن بالتراب من خلال توقيف ناقلة النفط البريطانية."

وأضاف أن "الدولة التي كانت تعين في إيران المحامي والوزير بلغ بها الأمر اليوم إلى أن ترسل وسطاء وتتوسل لإطلاق سراح ناقلتها".

من جهته، نفى مصدر ديبلوماسي بريطاني لوكالة "رويترز" صحة هذه المزاعم قائلا: "لسنا على علم بإرسال أي ممثلين كوسطاء إلى إيران".

وكانت لندن قد دعت على خلفية احتجاز إيران ناقلتها، لضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك تشكيل بعثة أوروبية مشتركة، محذرة من أن مواصلة طهران لسلوكها، الذي وصفته بالقرصنة، سيقابله وجود عسكري ضخم في منطقة الخليج.

المصدر: تسنيم