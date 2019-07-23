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ظريف يهنئ جونسون بلهجة تصالحية وتحذيرية في الآن نفسه

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ظريف يهنئ جونسون بلهجة تصالحية وتحذيرية في الآن نفسه
Reuters
أرشيفية لظريف وجونسون
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وجه وزير ​الخارجية الإيراني، ​محمد جواد ظريف​، تهنئة مفتوحة لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون​ بمنصبه الجديد، حملت لهجة تصالحية وتحذيرية في الآن نفسه.

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وأكد في تهنئته التي وجهها عبر حسابه في "تويتر"، أن "​طهران​ لا تسعى للمواجهة لكنها ستحمي مياه الخليج".

وقال "إن مصادرة الحكومة البريطانية للنفط الإيراني بناء على طلب من الولايات المتحدة هي قرصنة واضحة وبسيطة.

وتابع: "أهنئ نظيري السابق، بوريس جونسون، بمنصبه الجديد رئيسا لوزراء المملكة المتحدة".

وختم قائلا: "إيران لا تسعى للمواجهة. ولكن لدينا 1500 ميل من ساحل الخليج. هذه مياهنا وسوف نحميها".

ويشار إلى أن جونسون شغل منصب وزير خارجية بريطانيا في أول حكومة تشكلت برئاسة تيريزا ماي بعد الاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، لكنه استقال بعد ذلك لخلافات على طريقة "الطلاق" مع أوروبا وكلفته.

وكان ظريف قد خاطب جونسون قبيل إعلان فوزه برئاسة حزب المحافظين، مؤكدا أن طهران لا تسعى إلى المواجهة. وقال إن الجميع يعلم أن "بدء الحرب سيكون سهلا، أما إنهاؤها فسيكون مستحيلا".

وأضاف: "نقول لجونسون، وهو على عتبة الفوز برئاسة الوزراء، إن إيران لا تسعى للمواجهة مع بريطانيا".

 

المصدر: RT

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