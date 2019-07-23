ظريف لجونسون: إيران لا تسعى إلى المواجهة مع بريطانيا

خاطب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رئيس وزراء بريطانيا المحتمل بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن طهران لا تسعى إلى مواجهة.

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وقال ظريف إن الجميع يعلم أن "بدء الحرب سيكون سهلا، أما إنهاؤها فسيكون مستحيلا"، وأضاف: "نقول لجونسون، وهو على عتبة الفوز برئاسة الوزراء، إن إيران لا تسعى للمواجهة مع بريطانيا".

وشدد ظريف على أن الاتهامات الموجهة لإيران بانتهاك العقوبات الأوروبية على سوريا لا أساس لها.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن احتجاز ناقلة النفط الإيراني من قبل بريطانيا ومسؤولي جبل طارق، "قرصنة بحرية وانتهاك للقانون الدولي، وقد تم بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وكان وزير خارجية إسبانيا جوزيف بوريل، قال في وقت سابق إن احتجاز ناقلة النفط الإيراني في جبل طارق، كان بطلب أمريكي لبريطانيا، وقد تم في المياه الإقليمية الإسبانية.

واحتجزت سلطات جبل طارق في 3 يوليو الجاري، ناقلة عملاقة، قالت إنها متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من النفط الخام الإيراني، وذلك "لانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد دمشق"، لكن إيران نفت ذلك، مؤكدة أن الناقلة "كانت متوجهة إلى مكان آخر".

المصدر: RT