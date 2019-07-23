بعد توقيفه 28 شهرا بسبب إيران.. واشنطن ترحل مصرفيا تركيا إلى بلاده

أعلنت وكالة الأنباء التركية، أنه من المنتظر أن يصل إلى تركيا، يوم الأربعاء، نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق" التركي، محمد هاكان آتيلا، الذي أوقف في الولايات المتحدة 28 شهرا.

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وقال مسؤول في مصلحة السجون الأمريكية، إن "السلطات الأمريكية أطلقت سراح آتيلا من مركز الاحتجاز، وجرى تسليمه إلى مسؤولي مكتب الهجرة".

وأضاف أن "سلطات الهجرة الأمريكية نقلت آتيلا إلى مطار جون كينيدي الدولي في مقاطعة كوينز جنوب غرب مدينة نيويورك، تمهيدا لإرساله إلى تركيا".

واحتجزت السلطات الأمريكية، نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق" التركي محمد هاكان آتيلا، في نيويورك في مارس عام 2017، بتهمة "خرق العقوبات الأمريكية على إيران"، وحكم القضاء الأمريكي على المصرفي التركي بالسجن 32 شهرا.

وتسببت قضية آتيلا، بمزيد من التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا، فقد اعتبر الرئيس، رجب طيب أردوغان، أن هذه القضية هجوم على الحكومة التركية بدوافع سياسية.

المصدر: الأناضول