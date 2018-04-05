أنقرة: قضية محمد هاكان فضيحة قانونية

قال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، إن تركيا تدين طلب الادعاء الأمريكي عقوبة السجن 20 عاما على المصرفي التركي هاكان آتيلا بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران.

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وردا على سؤال صحفي حول هاكان آتيلا الذي وجه له القضاء الأمريكي في يناير الماضي تهمة التعاون مع إيران، صرح كالن في المؤتمر الصحفي في أنقرة، اليوم الخميس: "إن قضية هاكان آتيلا فضيحة قانونية. وندين بشدة ونرفض هذا القرار. إنه ظلم خطير".

وطلب الادعاء الأمريكي أمس الأربعاء من القضاء إصدار حكم بالسجن 20 عاما بحق المصرفي التركي محمد هاكان آتيلا المتهم بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وكان هاكان آتيلا قد أدين في يناير الماضي، بخمس تهم من أصل ست وجهت إليه من قبل محكمة مانهاتن الاتحادية، وهي "خرق عقوبات واشنطن على إيران"، و"الاحتيال المصرفي"، و"المشاركة في خداع الولايات المتحدة"، و"المشاركة في جريمة غسيل أموال"، و"المشاركة في خداع البنوك الأمريكية"، في حين تمت تبرئته من تهمة "غسيل أموال".

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا