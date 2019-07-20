السلطات الأمريكية تحذر السفن التي تعبر مضيق هرمز

أصدرت الإدارة البحرية بوزارة النقل الأمريكية تحذيرا للسفن العابرة لمضيق هرمز والخليج، على خلفية حادثة احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلتي نفط قرب المضيق، يوم الجمعة.

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وأشارت الإدارة البحرية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني السبت، إلى وجود "خطر على حركة الملاحة البحرية" بعدما تأكدت من أن "سفينتين تحملان علم بريطانيا وليبيريا تعرضتا للمضايقة، وربما الاحتجاز من قبل عسكريين إيرانيين في المواقع المبلغ عنها".

ودعت الإدارة السفن إلى توخي الحذر عند عبور هذه المنطقة، ناصحة إياها بمراجعة الاستشارات البحرية الأمريكية المتعلقة بـ"النشاط البحري في الخليج، ومضيق هرمز، وخليج عمان، وبحر العرب، والبحر الأحمر".

وأشارت الإدارة البحرية الأمريكية إلى أن "سريان التنبيه سينتهي تلقائيا في الـ26 من يوليو 2019".

وتشهد منطقة الخليج موجة جديدة من تصعيد التوتر عقب احتجاز الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، الجمعة، وتوقيف ناقلة ثانية لفترة قصيرة، وهي الناقلة "مصدر" التي تملكها شركة "سوناطراك" الجزائرية، وتشغلها شركة بريطانية.

المصدر: RT