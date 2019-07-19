 
مباشر
عاجل
وزير الخارجية البريطاني: قلقون للغاية بسبب احتجاز السلطات الإيرانية لناقلتي نفط في مضيق هرمز

مسؤول إيراني يكشف سبب احتجاز ناقلة النفط البريطانية

أخبار العالم

مسؤول إيراني يكشف سبب احتجاز ناقلة النفط البريطانية
Reuters Stringer
قطعة عسكرية تابعة للبحرية الإيرانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5b3

أكد مدير الملاحة البحرية في محافظة هرمزغان الإيرانية، مراد عفيفي بور، أن احتجاز ناقلة النفط البريطانية جاء بسبب مخالفتها قوانين الملاحة، واصطدامها بسفينة صيد في مضيق هرمز.

وقال عفيفي بور، إن "القوات العسكرية البحرية الإيرانية استجابت لطلبنا باحتجاز الناقلة البريطانية بعد أن قامت بخرق القوانين وأطفأت أجهزة التتبع وخرجت عن مسارها في مضيق هرمز".

وأضاف، بأن "الناقلة كانت ستتسبب في حوادث اصطدام في المضيق".

وتابع، "وجه الحرس الثوري عدة تحذيرات للسفينة البريطانية، إلا أنها لم تستجب، واصطدمت بسفينة صيد في مضيق هرمز قبل احتجازها".

إقرأ المزيد
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجازه ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجازه ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن "سفينة الصيد حاولت التواصل مع ناقلة النفط البريطانية بعد حادث التصادم، لكنها لم تتجاوب.. وعقب عدة محاولات وعدم استجابة الناقلة البريطانية لها قامت سفينة الصيد بالتواصل مع إدارة الملاحة البحرية في ميناء بندر عباس، وإعلامهم بالأمر".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا