مسؤول إيراني يكشف سبب احتجاز ناقلة النفط البريطانية

أكد مدير الملاحة البحرية في محافظة هرمزغان الإيرانية، مراد عفيفي بور، أن احتجاز ناقلة النفط البريطانية جاء بسبب مخالفتها قوانين الملاحة، واصطدامها بسفينة صيد في مضيق هرمز.

وقال عفيفي بور، إن "القوات العسكرية البحرية الإيرانية استجابت لطلبنا باحتجاز الناقلة البريطانية بعد أن قامت بخرق القوانين وأطفأت أجهزة التتبع وخرجت عن مسارها في مضيق هرمز".

وأضاف، بأن "الناقلة كانت ستتسبب في حوادث اصطدام في المضيق".

وتابع، "وجه الحرس الثوري عدة تحذيرات للسفينة البريطانية، إلا أنها لم تستجب، واصطدمت بسفينة صيد في مضيق هرمز قبل احتجازها".

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وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن "سفينة الصيد حاولت التواصل مع ناقلة النفط البريطانية بعد حادث التصادم، لكنها لم تتجاوب.. وعقب عدة محاولات وعدم استجابة الناقلة البريطانية لها قامت سفينة الصيد بالتواصل مع إدارة الملاحة البحرية في ميناء بندر عباس، وإعلامهم بالأمر".

المصدر: RT