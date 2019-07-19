واشنطن تفرض عقوبات على 4 مسؤولين في الاستخبارات الفنزويلية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 مسؤولين كبار في الاستخبارات الفنزويلية ردا على وفاة ضابط فنزويلي في السجن.

وقررت الخزانة الأمريكية تجميد أصول 4 مسؤولين رفيعي المستوى في المديرية العامة للاستخبارات العسكرية الفنزويلية، بينهم جنرال وضابطان برتبة عقيد، وحظرت على كل الجهات الأمريكية أي تعاملات معهم.

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وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشن في بيان أن "الولايات المتحدة ستواصل محاسبة المسؤولين المتورطين في الاضطهادات التي يقوم بها نظام (الرئيس الفنزويلي) نيكولاس مادورو لإسكات المعارضين السياسيين والمدنيين الأبرياء والعسكريين".

وسبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات على المديرية العامة للاستخبارات العسكرية الفنزويلية بعد أن توفي الضابط رفائيل أكوستا المتهم بتورطه في محاولة انقلاب، في السجن الشهر الماضي بعد أيام من اعتقاله.

المصدر: رويترز