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واشنطن تفرض عقوبات على مديرية الاستخبارات العسكرية في فنزويلا

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واشنطن تفرض عقوبات على مديرية الاستخبارات العسكرية في فنزويلا
Reuters Brian Snyder
وزارة الخزانة الأمريكية
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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات ضد مديرية الاستخبارات العسكرية الفنزويلية، على خلفية مقتل قبطان بحري في السجن.

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وقالت وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إنها فرضت عقوبات على مديرية الاستخبارات العسكرية من دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أعرب عن أمله في خروج المفاوضات مع المعارضة في دولة بربادوس شرقي الكاريبي بنتائج ملموسة.       

من جهته، استبعد زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، إجراء محادثات جديدة بعد وفاة النقيب رافاييل أكوستا أريفالو "تحت التعذيب" في السجن، وفق زعمه.

من الجدير ذكره، أن أريفالو كان متهما بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة ضد الحكومة.

المصدر: رويترز

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