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ميركل غير نادمة أبدا

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ميركل غير نادمة أبدا
Sputnik Игорь Зарембо
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أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها غير نادمة أبدا على استقالتها من زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

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وقالت: "أنا لست نادمة على أي قرار اتخذته".

وفي ما يتعلق بتراجع شعبية وتصنيف حزب ميركل كما يتضح من نتائج الاستطلاع، اعتبرت المستشارة أنه إذا كان الحزب "يواصل العمل بهدوء أكثر" سيكون قادرا على تحسين وضعه.

وقالت ميركل التي ترأس الحكومة الألمانية منذ 2005، إنها لن تترشح لرئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، كما أنها لا تنوي المنافسة على منصب المستشارة مرة أخرى في عام 2021.

ويعتقد معظم الألمان أن أنيغريت كرامب كارنباوير التي خلفت ميركل في زعامة الحزب العام الماضي، غير مناسبة لشغل منصب المستشار.

المصدر: "نوفوستي"

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