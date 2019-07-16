زعيمة حزب ميركل تخلف فون دير لاين في منصب وزيرة الدفاع

أعلنت الحكومة الألمانية أن زعيمة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، أنيغريت كرامب كارنباوير، ستتولى منصب وزير الدفاع بعد تولي أورسولا فون دير لاين رئاسة المفوضية الأوروبية.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن هذا الخيار كان مفاجئا، حيث توقع الكثيرون تعيين وزير الصحة، ينس شبان، في هذا المنصب.

يذكر أن أنيغريت كرامب كارنباوير تولت زعامة الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ديسمبر 2018، بعد أن أعلنت ميركل تخليها عن زعامة الحزب. وتعتبر كرامب كارنباوير حليفة قريبة لميركل وتحظى بتأييد قوي من قبلها.

إقرأ المزيد

وهي تعتبر أيضا المرشحة المحتملة لرئاسة الحكومة الألمانية في حال فوز الاتحاد المسيحي الديمقراطي في الانتخابات التشريعية المقبلة، لكنها لم تشغل أي مناصب في الحكومة سابقا.

ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة البرلمان الأوروبي على انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، رئيسة للمفوضية الأوروبية.

المصدر: "رويترز"