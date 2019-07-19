ظريف يبحث مع غوتيريش الوضع حول إيران وقضايا إقليمية

أعلنت الخارجية الإيرانية مساء أمس الخميس أن الوزير محمد جواد ظريف عقد لقاء في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحث خلاله الطرفان عددا من القضايا الإقليمية.

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وحسب الوزارة، تطرق الحديث إلى القيود التي فرضتها واشنطن على أعضاء البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة وتقليص طهران التزاماتها في الاتفاق النووي.

كما تناول ظريف وغوتيريش مسألة احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية والتوتر في المنطقة والتطورات في سوريا واليمن وأفغانستان.

المصدر: RT